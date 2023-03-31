Голлівудські актори Ештон Кутчер та Міла Куніс заробили мільйони доларів. Однак як заявив актор, зароблені кошти вони не залишатимуть своїм дітям - доньці Ваятт та сину Димитрію.

Про це повідомляє insider.

Не так давно Ештон Кутчер став гостем у підкасті Декса Шепарда , якому розповів, що вони з Куніс не планують залишати свої кошти дітям.

Натомість, за його словами, вони хочуть залишити гроші людям, яким це дійсно потрібно.

“Я не збираюся створювати для них траст. Зрештою ми віддамо наші гроші на благодійність і різні речі”, — заявив Кутчер .

За словами актора, його діти вже “живуть привілейованим життям та навіть не підозрюють про це”. Однак вони з дружиною роблять все, аби діти не виросли розпещеними.

Кутчер зауважив, що вони готові фінансово допомогти дітям лише у тому випадку, якщо вони прийдуть до них зі справжнім бізнес-планом чи ідеєю, яка їх дійсно захоплює.

“Якщо мої діти хочуть почати бізнес і у них є хороший бізнес-план, я інвестую в нього”, – сказав він.

Мілі Куніс, імовірно, підтримує думку Кутчера, коли справа доходить до майбутнього. Раніше акторка заявляла, що не хоче виховати дітей, які не робитимуть нічого, а житимуть за кошти батьків.

“Ми не будемо виховувати мудаків. У Цьому світі вистачає мудаків. Нам не потрібно робити внески”, – сказала вона у жовтні в Entertainment Tonight.