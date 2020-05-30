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ESPN показав трейлер документального фільму про Брюса Лі

Напередодні 80-річчя Брюса Лі телеканал ESPN показав трейлер документального фільму про легендарного актора і майстра бойових мистецтв.

Субота, 30 травня 2020, 08:37

Про це пише журнал Entertainment Weekly.

Фільм “Be Water” (Будь водою) розповідає про життя, кар’єру і спадщину Лі як символу кіно і бойових мистецтв. У картині покажуть дитинство Лі в Гонконзі, його спробу прорватися в Голлівуд і труднощі, з якими він зіткнувся, щоб завоювати любов американської публіки.

“Америка не була готова до азіатського герою”, – зазначив друг і соратник Лі Карім Абдул-Джаббар в трейлері.

У трейлері також є багато цікавих архівних матеріалів, більшість яких показує, як Лі викладає і практикує своє мистецтво.

Прем’єра “Be Water” відбудеться 7 червня о 21:00 за східним часом на ESPN і ESPN2.

Теги: фільми, трейлер

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