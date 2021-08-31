Актор Венсан Кассель та модель Тіна Кунакі стали обличчям французького модного бренду The ​​Kooples. Представлено рекламну кампанію за участі подружжя.

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Кассель та Кунакі приміряли одяг та аксесуари з капсульної колекції Tina for Vincent, створеної за участі моделі. Працюючи з художнім керівником бренду Томом Ван Дорпом, вона придумала унісекс-лінію одягу й аксесуарів. Цього разу пара знялася для осінньо-зимового кампейну.

Для фільмування колекції бренд обрав естетику 1980-х. Кунакі й Кассель експериментували, поєднуючи рок і гламур. Вони приміряли довгі пальта, джинсові жакети, шкіряне пальто з бахромою, класичні костюми й затишні светри.