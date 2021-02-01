Актриса Еван Рейчел Вуд звинуватила музиканта, свого екс-коханого Меріліна Менсона в тому, що він знущався над нею протягом багатьох років.

Про це пише The Independent.

У понеділок, 1 лютого, зірка популярного серіалу “Світ Дикого Заходу”, актриса Еван Рейчел Вуд опублікувала пост на своїй сторінці в Instagram, в якому детально виклала звинувачення на адресу її колишнього нареченого Меріліна Менсона.

“Ім’я мого кривдника – Брайан Уорнер, він також відомий в світі як Мерилін Менсон. Він почав залицятися до мене, коли я була підлітком, і роками жахливо знущався наді мною. Мені промили мізки і змусили підкоритися. Тепер перестала жити в страху відплати, наклепу або шантажу”, – написав Вуд.

Після публікації актриси як мінімум чотири жінки звинуватили Менсона у сексуальному і психологічному насильстві, а також у примусі і залякуванні.

У квітні 2019 року Вуд описала жорстокі відносини з Менсоном під час надання свідчень Комітету громадської безпеки Сенату Каліфорнії.

Команда Менсона категорично відкинула всі звинувачення.

Менсон і Вуд почали зустрічатися у 2007 році, коли актрисі було 18, а Менсону 36. Вони заручилися у січні 2010 року, але розірвали відносини через сім місяців.

У 2009 році в інтерв’ю виданню Spin Менсон сказав про Вуд: “Я кожен день мрію про те, щоб розбити їй череп кувалдою”.

Коли минулого року під час інтерв’ю Metal Hammer співакові нагадали цю цитату, його команда заявила, що коментар прозвучав “явно з вуст гротескної рок-зірки, яка просуває новий альбом” і не був фактичним звітом.