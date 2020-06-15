Організатори "Євробачення" повідомили дати проведення пісенного конкурсу в 2021 році.

Про це повідомляється на сайті конкурсу.

Як відомо, у 2021 році конкурс відбудеться в Роттердамі. Саме це місто мало прийняти “Євробачення-2020”, проте захід було скасовано у зв’язку з епідемією COVID-19.

У понеділок, 15 червня, повідомили дати проведення заходу в наступному році.

“Зворотний відлік до конкурсу пісні “Євробачення-2021” офіційно почався. EBU та NPO, NOS і AVROTROS організації мовлення, що прийматимуть конкурс, підтвердили, що два півфінали відбудуться 18 травня та 20 травня, а Гранд-фінал — 22 травня 2021 року”, — йдеться в повідомленні.