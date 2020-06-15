Про це повідомляється на сайті конкурсу.
Як відомо, у 2021 році конкурс відбудеться в Роттердамі. Саме це місто мало прийняти “Євробачення-2020”, проте захід було скасовано у зв’язку з епідемією COVID-19.
У понеділок, 15 червня, повідомили дати проведення заходу в наступному році.
“Зворотний відлік до конкурсу пісні “Євробачення-2021” офіційно почався. EBU та NPO, NOS і AVROTROS організації мовлення, що прийматимуть конкурс, підтвердили, що два півфінали відбудуться 18 травня та 20 травня, а Гранд-фінал — 22 травня 2021 року”, — йдеться в повідомленні.
- Раніше повідомлялося, що ряд артистів, які повинні були виступити в 2020 році, підтвердили, що знову представлять свою країну на “Євробаченні” в 2021-му році. Серед них — і український гурт “Go_A”.
- На міжнародний пісенний конкурс “Євробачення-2021” артисти, які через спалах коронавірусу COVID-19 не змогли виступити в цьому році, мають підготувати нову пісню.
- Солістка групи Go_A Катерина Павленко, яка мала представляти Україну на вокальному конкурсі “Євробачення”, розповіла, якою бачить пісню в наступному році.