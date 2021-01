«Facebook буде відповідальним за тисячі смертей»: Селена Гомес розкритикувала соцмережу за дезінформацію

Про це вона написала у своєму Twitter.

Так, знаменитість поділилася уривком з інтерв’ю на телеканалі BBC за участі Імі Ахмеда – генерального директора лондонської некомерційної організації “Центр протидії цифровій ненависті”. Експерт під час інтерв’ю зазначив, що Facebook нічого не робить для того, щоб контролювати поширення неправдивої інформації про вакцину та про пандемію загалом.

“Наукова дезінформація коштувала і буде коштувати життя. Facebook сказав, що вони не допускають поширення неправдивої інформації про вакцину на своїх платформах. Але чому ж все це досі відбувається? Facebook буде відповідальним за тисячі смертей, якщо вони не вживуть заходів зараз”, – написала співачка.

Scientific disinformation has and will cost lives. @Facebook said they don’t allow lies about COVID and vaccines to be spread on their platforms. So how come all of this is still happening? Facebook is going to be responsible for thousands of deaths if they don’t take action now! https://t.co/IAtDpNT5Tt

— Selena Gomez (@selenagomez) December 30, 2020