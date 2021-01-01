Covid-19 Україна

оновлено 01.01.2021 о 16:01

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«Facebook буде відповідальним за тисячі смертей»: Селена Гомес розкритикувала соцмережу за дезінформацію

Відома американська співачка та акторка Селена Гомес різко розкритикувала соціальну мережу Facebook через поширення фейкової інформації про коронавірус.

П’ятниця, 1 січня 2021, 16:57

Про це вона написала у своєму Twitter.

Так, знаменитість поділилася уривком з інтерв’ю на телеканалі BBC за участі Імі Ахмеда – генерального директора лондонської некомерційної організації “Центр протидії цифровій ненависті”. Експерт під час інтерв’ю зазначив, що Facebook нічого не робить для того, щоб контролювати поширення неправдивої інформації про вакцину та про пандемію загалом.

“Наукова дезінформація коштувала і буде коштувати життя. Facebook сказав, що вони не допускають поширення неправдивої інформації про вакцину на своїх платформах. Але чому ж все це досі відбувається? Facebook буде відповідальним за тисячі смертей, якщо вони не вживуть заходів зараз”, – написала співачка. 

  • Раніше 27-річна співачка та актриса Селена Гомес знялася в сексуальній фотосесії, в якій приміряла вбрання від Moschino Couture, Morphew Collection, Vetements та Balenciaga. Фотографував зірку Ілай Расселл Ліннец.
  • Американська співачка і актриса Селена Гомес стане ведучою нового кулінарного шоу, яке вийде на стрімінговом сервісі HBO Max.
Теги: відео, дезінформація, Коронавірус, Селена Гомес, співачка, Facebook

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