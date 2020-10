Відповідне відео опублікував оглядач CNS News LA Майк Роджерс.

Вчора, 27 жовтня, команда “Лос-Анджелес Доджерс” здобула перемогу у фіналі Головної ліги бейсболу (MLB), обігравши “Тампа-Бей Рейс”.

“Доджерс” виграли фінальну серію з рахунком 4:2, ставши переможцями Світової серії вже всьоме. Однак востаннє чемпіонський титул діставався команді аж 32 роки тому — у 1988 році.

Святкуючи перемогу команди, вболівальники влаштували шоу на автівках, під час якого водій наїхав на феєрверк, його авто зайнялося, а інші фанати побігли його рятувати.

More from #EastLA. This guy doing donuts ran over a firework and it lit his car on fire. @RoadSageLA overhead all the @Dodgers fan reactions in #Sky9. #DodgersWin pic.twitter.com/tVMuEseUHF

— Mike Rogers (@MikeRogersTV) October 28, 2020