Фанат подарував Арнольду Шварценеггеру люльку за мотивами «Термінатора»

Про це пише PEOPLE.

Так, користувач Reddit під ніком RadonLab опублікував на платформі фото зробленої вручну дерев’яною люльки у вигляді голови Шварценеггера з “Термінатора”, підписавши його: “Я вирізав цю трубку спеціально на день народження Арнольда”.

Шварценеггер прокоментував фотографію, написавши: “Вау. Це фантастика. Це гарно. Ви б продали мені її?”, але користувач Reddit відповів, що подарує люльку.

У відповідь на такий подарунок Шварценеггер відправив фанату фото з цієї люлькою і своїм автографом.

“Якщо ти наполягаєш, щоб подарувати її мені, я наполягаю на тому, щоб відправити тобі фото з нею і моїм автографом”, – додав актор.

It is a fantastic gift. https://t.co/kkj63YGHI0 — Arnold (@Schwarzenegger) September 2, 2020