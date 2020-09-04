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Фанат подарував Арнольду Шварценеггеру люльку за мотивами «Термінатора»

Користувач Reddit подарував популярному акторові Арнольду Шварценеггеру трубку за мотивами фільму "Термінатор".

П’ятниця, 4 вересня 2020, 19:06

Про це пише PEOPLE.

Так, користувач Reddit під ніком RadonLab опублікував на платформі фото зробленої вручну дерев’яною люльки у вигляді голови Шварценеггера з “Термінатора”, підписавши його: “Я вирізав цю трубку спеціально на день народження Арнольда”.

Шварценеггер прокоментував фотографію, написавши: “Вау. Це фантастика. Це гарно. Ви б продали мені її?”, але користувач Reddit відповів, що подарує люльку.

У відповідь на такий подарунок Шварценеггер відправив фанату фото з цієї люлькою і своїм автографом.

“Якщо ти наполягаєш, щоб подарувати її мені, я наполягаю на тому, щоб відправити тобі фото з нею і моїм автографом”, – додав актор.

  • Раніше Арнольд Шварценеггер привітав свого ослика з річницею, заспівав йому пісню і нагодував смаколиками.
  • Актор Арнольд Шварценеггер розмістив відеоролик, в якому він намагається спокійно поїсти, а його тварини час від часу намагаються урвати шматок з тарілки.
Теги: Арнольд Шварценеггер, люлька, подарунок

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