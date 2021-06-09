Фанати героя пригодницьких фільмів Індіани Джонса (Гаррісон Форд) запідозрили його в педофілії, бо він міг розпочати романтичні стосунки з героїнею Меріон Рейвеневуд, коли та була неповнолітньою.

Про це актриса Карен Аллен (Меріон Рейвеневуд) розповіла в інтерв’ю Uproxx.

Меріон з’явилася в першій частині саги про пригоди Індіани Джонса. Вона була дочкою археолога Евеніра Ревенвуда. В першому фільмі “Індіана Джонс. Пошуки втраченого ковчега” (1981) вона вийшла заміж за Джонса і згодом народила йому сина Генрі Джонса III.

У першому ж фільмі фанати спостерігали доволі суперечливу сцену між Меріон та Індіаною. Тоді Меріон сказала, що була дитиною, коли вперше зустрілася з головним героєм. Фанати на основі цієї репліки вирішили, що Меріон була неповнолітньою і встигли запідозрити улюбленого героя в педофілії.

“Думаю, в тій сцені йшлося про те, що на момент зустрічі мені було десь 16-ть. Я завжди уявляла так, що моїй героїні приблизно 16, а Джонсу – 26. Він був учнем мого батька… все інше — загадка”, – поділилася спогадами Карен.

На її думку, сценаристи, Стівен Спілберг та Джордж Лукас, навмисно не розкрили цей аспект, аби розказати історію двох закоханих аудиторії, яка вперше їй бачить.

“Ми нічого достеменно не знаємо про їх інтимні стосунки… Вони цілувалися кілька разів за фільм, і на цьому все… Джонс не хотів би мати справу з неповнолітньою… сцена була досить неточною, тож кожен може додати фарби на власний смак”, – сказала Карен, додавши, що не вважає Джонса педофілом.

Перший фільм вийшов на екрани в 1981 році. Після цього було ще дві частини, але Меріон там не з’являлася. У 2008 році, коли вийшов фільм “Королівського кришталевого черепа”, вона познайомила Джонса з сином. Наразі триває фільмування п’ятої частини франшизи, а чи буде там Меріон — невідомо.