Так, фанати зареєстрували петицію, у якій вимагають відсторонити Ембер Герд від ролі у “Аквамені-2”.
У заяві йдеться про те, що Ембер Герд також була викрита на випадках домашнього насильства. При цьому зазначається, що мова йде не про стосунки з Деппом. Фанати актора додали, що чоловіки теж стають жертвами домашнього насильства, а тому Ембер Герд не може зніматися в “Аквамені-2”.
Наразі петицію підтримали понад 1,5 млн осіб. Втім потрібно 3 млн голосів.
Щоправда, інформовані джерела впевнені, що ця петиція не вплине на рішення Warner Brothers і DC Entertainment щодо вибору акторів.
- Раніше повідомлялося, що студія Warner Bros. виплатить Джонні Деппу повний восьмизначний гонорар за роботу над третьою частиною “Фантастичних звірів”, хоча він знявся лише в одній сцені.