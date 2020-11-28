Шанувальники голлівудського актора Джонні Деппа, якого відсторонили від ролі у “Фантастичних звірях”, намагаються зруйнувати кар’єру його екскоханої Ембер Герд.

Так, фанати зареєстрували петицію, у якій вимагають відсторонити Ембер Герд від ролі у “Аквамені-2”.

У заяві йдеться про те, що Ембер Герд також була викрита на випадках домашнього насильства. При цьому зазначається, що мова йде не про стосунки з Деппом. Фанати актора додали, що чоловіки теж стають жертвами домашнього насильства, а тому Ембер Герд не може зніматися в “Аквамені-2”.

Наразі петицію підтримали понад 1,5 млн осіб. Втім потрібно 3 млн голосів.

Щоправда, інформовані джерела впевнені, що ця петиція не вплине на рішення Warner Brothers і DC Entertainment щодо вибору акторів.