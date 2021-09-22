Про це повідомили на офіційному аккаунті фільму в Twitter.

Третій з п’ятим запланованих фільмів “Фантастичні звірі: Секрети Дамблдора” з’явиться на екранах кінотеатрів 15 квітня 2022 року.

Режисером стрічки став Девід Єйтс, який зняв і попередні дві частини.

У кінострічці ми й надалі побачимо Едді Редмейна у ролі Ньюта Скамандера, Медса Міккельсена в ролі найсильнішого чаклуна Гелерта Гріндельвальда (раніше цю роль виконував Джонні Депп), Джуда Лоу, який зіграє Даблдора.

Як відомо, сім книг Джоан Роулінг про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера і його друзів Герміону та Рона були адаптовані успішну кінофраншизу. Фільми виходили з 2001 по 2011 рік. Головні ролі виконали Деніел Редкліфф, Емма Вотсон і Руперт Грінт.

Пізніше світ Гаррі Поттера було розширено серією фільмів “Фантастичні звірі і де їх шукати”. На цей час випущені два із запланованих п’яти запланованих фільмів (“Фантастичні звірі і де їх шукати” (2016) і його сіквел “Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда” (2018). “Фантастичні звірі: Секрети Дамблдора” стане третьою в серії.