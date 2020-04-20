Про це йдеться на сторінці проекту.
Для цього потрібно зареєструватися на спеціальному сайті.
“За допомогою смартфона, планшета або комп’ютера ви зможете оглянути гори на Фарерах, побачити зблизька каскадні водоспади і традиційні будиночки в режимі реального часу, взаємодіючи з місцевим жителем, який буде вашими очима і тілом в віртуальному турі”, – відзначили в описі до гри.
Місцевим можна буде давати команди “йти”, “бігти” і “стрибати”. Онлайн-екскурсоводи будуть виконувати всі команди, якщо вони не будуть загрожувати здоров’ю.
В цей час насолоджуватися краєвидами островів можна буде через камеру на касці справжнього мандрівника. Крім того, місцеві розповідатимуть історію місць, де вони будуть проходити, радити, що потрібно відвідати і побачити, коли карантин закінчиться.
Тури проходять онлайн два рази в день о 14:00 і 17:00 (за місцевим часом). У кожного користувача є мінімум дві хвилини, протягом яких він може керувати гідом. При цьому кожен учасник може встати в чергу на управління необмежену кількість разів.
Дистанційний тур з елементами гри вирішили запустити, щоб підтримати людей, яким довелося скасувати поїздки на Фарерські острови через пандемію коронавірусу.
Екскурсовод спілкується з віртуальними туристами англійською мовою.
- Як повідомлялося раніше, 15 березня у Франції, слідом за Італією та Іспанією, оголосили про посилення надзвичайних обмежень для боротьби з епідемією коронавірусу.