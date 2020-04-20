На Фарерських островах запустили дистанційний тур з елементами гри, під час якого можна управляти місцевими жителями, які проводять екскурсію.

Про це йдеться на сторінці проекту.

Для цього потрібно зареєструватися на спеціальному сайті.

“За допомогою смартфона, планшета або комп’ютера ви зможете оглянути гори на Фарерах, побачити зблизька каскадні водоспади і традиційні будиночки в режимі реального часу, взаємодіючи з місцевим жителем, який буде вашими очима і тілом в віртуальному турі”, – відзначили в описі до гри.

Місцевим можна буде давати команди “йти”, “бігти” і “стрибати”. Онлайн-екскурсоводи будуть виконувати всі команди, якщо вони не будуть загрожувати здоров’ю.

В цей час насолоджуватися краєвидами островів можна буде через камеру на касці справжнього мандрівника. Крім того, місцеві розповідатимуть історію місць, де вони будуть проходити, радити, що потрібно відвідати і побачити, коли карантин закінчиться.

Тури проходять онлайн два рази в день о 14:00 і 17:00 (за місцевим часом). У кожного користувача є мінімум дві хвилини, протягом яких він може керувати гідом. При цьому кожен учасник може встати в чергу на управління необмежену кількість разів.

Дистанційний тур з елементами гри вирішили запустити, щоб підтримати людей, яким довелося скасувати поїздки на Фарерські острови через пандемію коронавірусу.

Екскурсовод спілкується з віртуальними туристами англійською мовою.