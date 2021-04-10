Про це повідомляє видання Women’s Wear Daily.
Голова правління Tod’s Group Дієго Делла Валле вважає, що “знання К’яри про молодь будуть надзвичайно цінними”.
“Разом ми постараємося створити єдність і підтримати нужденних, підвищуючи обізнаність і залучаючи нове покоління в такого роду ініціативи”, – зазначив він.
Це не перший досвід співпраці Феррані з брендом. У 2017 році вийшла їх перша капсульна колаборація з Tod’s. Тоді світ побачив їх сумку і лофери.
До слова, Tod’s Group керує також такими брендами, як Roger Vivier, Hogan і Fay.
Призначення Феррані членкинею ради директорів Tod’s Group – це також можливість привернути увагу 23 мільйонів її підписників до брендів групи. Варто зазначити, що прибуток Tod’s Group торік впав на 30%. Тому навички продажів через соцмережі, який є у Феррані, можуть бути корисні компанії.
- В березні відома Fashion-блогерка, модель та дизайнерка К’яра Ферраньї вдруге стала мамою. Знаменитість народила доньку.