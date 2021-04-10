Інфлюенсерка і дизайнерка К’яра Феррані увійшла до складу ради директорів італійської компанії Tod's Group. Це італійський бренд одягу і взуття зі шкіри класу "люкс". Феррані буде займатися питаннями молоді.

Про це повідомляє видання Women’s Wear Daily.

Голова правління Tod’s Group Дієго Делла Валле вважає, що “знання К’яри про молодь будуть надзвичайно цінними”.

“Разом ми постараємося створити єдність і підтримати нужденних, підвищуючи обізнаність і залучаючи нове покоління в такого роду ініціативи”, – зазначив він.

Це не перший досвід співпраці Феррані з брендом. У 2017 році вийшла їх перша капсульна колаборація з Tod’s. Тоді світ побачив їх сумку і лофери.

До слова, Tod’s Group керує також такими брендами, як Roger Vivier, Hogan і Fay.

Призначення Феррані членкинею ради директорів Tod’s Group – це також можливість привернути увагу 23 мільйонів її підписників до брендів групи. Варто зазначити, що прибуток Tod’s Group торік впав на 30%. Тому навички продажів через соцмережі, який є у Феррані, можуть бути корисні компанії.