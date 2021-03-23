Радісною звісткою вона поділилася в Instagram.

К’яра Ферраньї та її чоловік Федеріко Лючія, репер Fedez, назвали новонароджену доньку Вітторією. Це друга спільна дитина пари. Подружжя виховує сина Лео.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)



Нагадаємо, що К’яра Феранньї й Федеріко Лючія почали зустрічатися у 2016 році. Через два роки, у березні 2018 року, в них народився син.

Лише через сім місяців після появи первістка К’яра та Федеріко зіграли пишне весілля в Італії. Наречена, як і очікувалося, змінила три сукні. Зокрема, на шлюбну церемонію К’яра вбралася в пишну сукню з мереживним верхом Christian Dior. Другу сукню вона присвятила сину Лео та прикрасила її особливими малюнками. Для шалених танців модниця обрала спокусливу міні.