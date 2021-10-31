Про це повідомляють #Букви.

До нової колекції Fendi увійшли чоловічий та жіночий одяг для гірськолижного спорту, створений з екологічних матеріалів.

Зокрема, у зимовій лінійці представлені куртки й костюми, наповнені 100% відновленим качиним пір’ям. Крім того, бренд представив светри та аксесуари з пряжі Aquafil Econyl, яка складається з переробленого нейлонового волокна.

Усі речі з нової колекції прикрашає фірмова монограма Karligraphy та логотипом FF.

Крім того, бренд представив й повсякденний та домашній одяг для жінок у бежевих, чорних та коричневих відтінках, а також чоловічі лижні штани з високотехнологічної тканини Thermore, яка зберігає тепло.

Окрім одягу модний дім додав до своєї колекції спортивне спорядження, зокрема лижі, шоломи, захисні окуляри та рукавички.

Продаж нової колекції вже стартував на сайті бренду.