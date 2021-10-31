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До нової колекції Fendi увійшли чоловічий та жіночий одяг для гірськолижного спорту, створений з екологічних матеріалів.

Зокрема, у зимовій лінійці представлені куртки й костюми, наповнені 100% відновленим качиним пір’ям. Крім того, бренд представив светри та аксесуари з пряжі Aquafil Econyl, яка складається з переробленого нейлонового волокна.

Фото: Fendi

Усі речі з нової колекції прикрашає фірмова монограма Karligraphy та логотипом FF. 

Крім того, бренд представив й повсякденний та домашній одяг для жінок у бежевих, чорних та коричневих відтінках, а також чоловічі лижні штани з високотехнологічної тканини Thermore, яка зберігає тепло.

Фото: Fendi

Окрім одягу модний дім додав до своєї колекції спортивне спорядження, зокрема лижі, шоломи, захисні окуляри та рукавички.

Фото: Fendi

Продаж нової колекції вже стартував на сайті бренду.

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