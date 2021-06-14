Відома італійська компанія Ferrari, що виготовляє спортивні автомобілі, провела своє перше модне шоу.

Ролик з заходу опубліковано на YouTube-каналі компанії.

Перший модний показ відбувся прямо у штаб-квартирі бренду в місті Маранелло. Створював першу колекцію бренду колишній дизайнер Armani Рокко Янноне.

Були представлені куртки з капюшоном, тренчі і парки з незвичних матеріалів, як перероблені пластикові пляшки. Деякі моделі були прикрашені світловідбивними елементами.

Окремі речі з колекція тісно пов’язані з історією бренду. Шовкові блузи і шорти-бермуди прикрасили принти з архівними зображеннями Ferrari і обкладинками журналів середини минулого століття.

Доповнювали образи кросівки, створені в колаборації з Puma, і нові моделі окулярів від Ray-Ban.

Зауважимо, що у світі існує близько тридцяти бутиків Ferrari, два з яких належать Ferrari, а решта працюють по франшизі. У магазинах продають фірмовий одяг, аксесуари і гоночні сувеніри.