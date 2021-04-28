Про це повідомили організатори заходу.

“Хоча тут, в США, ми можемо відчувати, що тяжкість йде і що є світло в кінці тунелю, ми все ще в періоді пандемії, невизначеності, яку потрібно вирішити, але неможливо вирішити за той час, що у нас є. Ми вирішили націлитися на Black Rock City 2022”, – йдеться в заяві.

Водночас, організатори планують провести ряд онлайн-заходів.

Крім того, учасники заходу зможуть самі відвідати пустелю, де проходить фестиваль, але повинні дотримуватися запобіжних заходів. При цьому, організатори закликали не відвідувати місце в дні проведення фестивалю.

 

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Публикация от Burning Man Project (@burningman)

В минулому році Burning Man також був скасуваний через пандемію коронавірусу.

Довідка. Burning Man – щорічний фестиваль, що проходить в пустелі Блек-Рок в Неваді. Фестиваль починається   останнього понеділка  серпня о 00:01 і триває вісім днів. Останній день припадає на День Праці, офіційне свято, що відзначається в США   першого  понеділка  вересня, вихідний день для більшості організацій.

  • У 2018 році фестиваль сучасного мистецтва Burning Man відбувся в пустелі Блек-Рок, що в штаті Невада.
  • На минулому фестивалі були представлені українські кемпи.