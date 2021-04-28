Щорічний фестиваль Burning Man, який проводиться в пустелі Блек Рок в штаті Невада (США), вирішили скасувати в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомили організатори заходу.

“Хоча тут, в США, ми можемо відчувати, що тяжкість йде і що є світло в кінці тунелю, ми все ще в періоді пандемії, невизначеності, яку потрібно вирішити, але неможливо вирішити за той час, що у нас є. Ми вирішили націлитися на Black Rock City 2022”, – йдеться в заяві.

Водночас, організатори планують провести ряд онлайн-заходів.

Крім того, учасники заходу зможуть самі відвідати пустелю, де проходить фестиваль, але повинні дотримуватися запобіжних заходів. При цьому, організатори закликали не відвідувати місце в дні проведення фестивалю.

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В минулому році Burning Man також був скасуваний через пандемію коронавірусу.

Довідка. Burning Man – щорічний фестиваль, що проходить в пустелі Блек-Рок в Неваді. Фестиваль починається останнього понеділка серпня о 00:01 і триває вісім днів. Останній день припадає на День Праці, офіційне свято, що відзначається в США першого понеділка вересня, вихідний день для більшості організацій.