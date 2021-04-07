Міжнародний фестиваль реклами @Каннські леви", який щорічно проходить у Франції, цього року повністю перенесли в онлайн-формат.

Про це повідомляє портал The Verge.

У 2020 році фестиваль скасували через пандемію. На цей раз організатори оголосили, що захід пройде з 21 по 25 червня, але повністю в цифровому форматі.

“Протягом останнього року ми консультувалися з нашими клієнтами та працювали над нашими планами, включаючи розробку Cannes Lions Live як частини нової платформи фестивалю. У 2021 році ми перейдемо в онлайн-формат, щоб віртуально об’єднати світову рекламну спільноту”, – сказав Філіп Томас, голова “Каннських левів”.

У травні в рамках заходу також запускається програма Lions Membership, що дозволяє учасникам отримати безоплатний доступ до Cannes Lions Live. Вартість членства складе 249 євро.

Зазначається, що переможці фестивалю різних років отримають безоплатне членство.

“Cannes Lions Live також ознаменує повернення нагород. Ми хочемо дати нашій спільноті можливість знову зануритися у творчу роботу”, – сказав Саймон Кук, керівний директор фестивалю.

Детальна інформація про програму Cannes Lions Live буде опублікована в найближчі тижні.