Щорічний фестиваль UPark, який проходить у Києві, через епідемію коронавірусу перенесли на 2021 рік.

Про це повідомили організатори фестивалю.

“На жаль, ситуація, яка склалася в Україні та світі просто не залишає шансів на проведення літніх фестивалів. Міжнародне авіасполучення припинено і, ймовірно, обмеження на проведення масових заходів в Україні будуть діяти й влітку. Ми вимушені перенести UPark Festival на 2021 рік”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі придбані квитки залишаються дійсними на наступний фестиваль.

Крім того, кожному з відвідувачів організатори запропонують спеціальні бонуси.