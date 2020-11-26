Футбольні фани оплакують легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадону. Після смерті легенди ексфутболіст і головний тренер марсельського "Олімпіка" Андре Віллаш-Боаш попросив FIFA прибрати номер 10 з футболок усіх команд, які виступають у змаганнях під егідою федерації національних і континентальних футбольних асоціацій.

Про це повідомляє видання MARCA.

“Це буде найкраща данина поваги, яку ми могли б йому висловити. Це неймовірна втрата для світу футболу”, – сказав Віллаш-Боаш.

З таким же проханням у FIFA звернулися тисячі фанів легендарного аргентинця, який все життя виходив на поле під 10-м номером.

До речі, FIFA може назавжди закріпити номер за футболістом в знак визнання його професійних заслуг у випадку трагічної смерті та інших подібних ситуацій.