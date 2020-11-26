Про це повідомляє видання MARCA.
“Це буде найкраща данина поваги, яку ми могли б йому висловити. Це неймовірна втрата для світу футболу”, – сказав Віллаш-Боаш.
З таким же проханням у FIFA звернулися тисячі фанів легендарного аргентинця, який все життя виходив на поле під 10-м номером.
До речі, FIFA може назавжди закріпити номер за футболістом в знак визнання його професійних заслуг у випадку трагічної смерті та інших подібних ситуацій.
- Люди з усіх куточків світу продовжують публікувати фото Марадони та висловлювати свій жаль. Однак деякі користувачі переплутали футболіста Марадону зі співачкою Мадонною.
- Марадона помер 25 листопада в віці 60 років після серцевого нападу.
- Президент Аргентини Альберто Фернандес оголосив триденний траур у зв’язку зі смертю легендарного футболіста.
- У президентському палаці в Буенос-Айресі проходить церемонія прощання з легендою аргентинського футболу Дієго Марадоною.
- #Букви розповідають про біографію та цікаві факти про життя одного з кращих гравців в історії футболу.