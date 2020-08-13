Студія Universal вибрала режисера для фільмування сиквелу фентезі-драми "47 Ронін" з Кіану Рівзом в головній ролі.

Про це повідомляє видання Deadline.

Американський актор Рон Юань виступить режисером для сиквелу фентезійного драматичного бойовика “47 Ронін”, який вийшов у 2013 році.

“Я неймовірно радий працювати з Universal і командою продюсерів над цим різножанровим (бойові мистецтва, бойовик, хоррор, кіберпанк) фільмом. Це буде веселою, напруженою і захоплюючою подорожжю для глядачів у всьому світі”, — сказав Юань.

Нині назва, акторський склад і сюжет фільму невідомі.

Оригінальний фільм був знятий Карлом Ріншем. Сценарій писали Кріс Морган та Хоссейн Аміні за мотивами японського народного переказу про 47 самураїв, які, втративши свого пана, присяглися помститися за його загибель, попри те, що на них за це чекав смертний вирок. Головну роль у фільмі виконав канадський актор Кіану Рівз.

Бюджет фільму склав 175 млн доларів. У прокаті він зібрав близько 190 млн доларів.