Компанія Morgan Creek і Amazon займуться виробництвом нового фільму про приватного детектива Ейса Вентуру.

Про це пише Collider.

“Ми дуже схвильовані розвитком нашої франшизи “Ейс Вентура” – це помітно по 3 мільйонам фанатів, які вимагають на офіційній сторінці Ейса Вентури в Facebook випуску третього фільму …” – зазначили представники компанії Morgan Creek.

Відомо, що фільм планують показати в кінотеатрах. Над проєктом попрацюють сценаристи стрічки “Соник в кіно” Патрік Кейсі і Джош Міллер.

При цьому, чи повернеться Джим Керрі до ролі Ейса Вентури поки невідомо.

Фільми франшизи розповідають про вкрай ексцентричного детектива Ейса Вентуру (Джим Керрі). Перша стрічка вийшла в 1993 році, продовження комедії з’явилося в 1995 році. Дата виходу нового фільму поки не розголошується.