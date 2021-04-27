За перші вихідні хоча б п'ять хвилин екранізації гри "Мортал Комбат" ("Mortal Kombat") подивилися з 3,8 мільйонів акаунтів HBO Max. Це найкращий результат вікенду для сервісу.

Як пише портал Deadline, перегляди фільму підрахувала фірма Samba TV.

“Мортал Комбат” перевершив навіть “Ґодзіллу проти Конга”, який місяць тому почали дивитися 3,6 млн облікових записів сервісу.

Крім того, файтинг відмінно стартував в прокаті – до поточного моменту “Мортал Комбат” зібрав по світу 51,1 млн доларів (створення картини при цьому варто 55 млн доларів).

Однак, за інформацією Deadline, попри те, що “Мортал Комбат” став великим хітом для HBO Max, загальна кількість переглядів за перші п’ять днів у нього виявилося нижчою, ніж у “Ґодзілли проти Конга”.

У кінотеатрах США і на HBO Max картина вийшла 23 квітня.