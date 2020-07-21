Про це повідомляє видання Variety.

Раніше повідомлялося, що Warner Bros. прийняли рішення перенести прем’єру стрічки з 17 липня на 31 липня. У червні кіностудія вирішила відсунути дату релізу ще на два тижні — на 12 серпня.

У липні Warner Bros. видалила фільм зі свого календаря релізів. Нову дату прем’єри фільму обіцяють повідомити найближчим часом.

Рішення знову перенести прем’єру Warner Bros. пояснили бажанням “забезпечити найвищі шанси на успіх” для фільму, а також наміром підтримати кінотеатри новим контентом, коли вони відкриються.

“Тенет” — це історія про секретного агента, який проходить тест на надійність. Від виконання місії, яку він має виконати, залежить доля всього світу. Судячи з трейлеру, дія фільму буде частково розгортатися в зворотному ході часу.

Головні ролі у кінострічці виконали Джон Девід Вашингтон, Роберт Паттінсон, Елізабет Дебікі та Дімпл Кападія.

Офіційний трейлер стрічки був представлений в червні: