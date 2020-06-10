Про це повідомляється на сайті премії.

У середу, 10 червня, стали відомі лауреати Премії Джорджа Фостера Пібоді — щорічної міжнародної премії за видатний внесок в радіо та телебачення, яка відзначає досягнення в області мовленнєвої журналістики, створення документальних фільмів, освітніх, розважальних та дитячих програм.

У зв’язку з пандемією коронавірусу церемонію нагородження, яка мала відбутися 18 червня, скасовано. Проте, рада з 19 членів відібрала з 1300 стрічок-номінантів 30 найкращих та оприлюднила їх список.

Серед переможців — кінострічка “Віддалений гавкіт собак” (англ. The Distant Barking of Dogs) данського режисера Саймона Леренга Вілмонта.

Фільм знімався в селі Гнутове Донецької області у 2015-2017 роках. Цей населений пункт розташований поруч з Маріуполем і є підконтрольним Україні. Однак він нерідко потрапляє під обстріл, через те, що неподалік проходить лінія фронту.

У центрі сюжету — 10-річний хлопчик Олег, який живе в Гнутовому разом з бабусею. Його родина не захотіла залишати рідний дім і відчула на собі весь жах війни.