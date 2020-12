Про це повідомив онлайн-агрегатор рецензій Rotten Tomatoes.

Дія картини відбувається в Лондоні 1970-х років, молода модельєрка Круелла Де Віль стає одержимою собачими шкурами, особливо далматинця, поки, зрештою, не стає безжальною і жахливою легендою.

Головну роль у стрічці виконала Емма Стоун. У фільмі також знімалися Емма Томпсон, Марк Стронг, Пол Уолтер Хаузер та інші.

Режисером виступив Крейг Гіллеспі.

Disney’s #Cruella will release in theaters on May 28, 2021. pic.twitter.com/NeDz4a2b2Z

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) December 27, 2020