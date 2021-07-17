Створена у співробітництві Швейцарії, Франції та України стрічка Елі Граппа "Ольга" отримала приз за найкращий сценарій ювілейного 60-го Каннського тижня критики.

Про це повідомили у Держкіно.

Світова прем’єра стрічки “Ольга” відбулася на Каннському тижні критики. В Україні фільм вийде у широкий кінотеатральний прокат у лютому 2022 року.

У стрічці йдеться про українську гімнастку, що має зробити складний життєвий вибір, доки в її країні відбувається Євромайдан.

Стрічку знято в Україні за участі кінокомпанії PRONTO FILM, продюсерами виступили Максим Асадчий та Сашко Чубко.

Зазначається, що на прем’єрі була присутня головна акторка фільму, – гімнастка з Луганська, вихованка Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного Анастасія Будяшкіна.

“Ми працювали над цим проєктом з нашими швейцарськими та французькими партнерами з 2017 року і щасливі, що результат виправдав вкладені зусилля. На Каннському кінофестивалі пролунав гімн України, глядачі плакали на кадрах з Революції гідності і приходили в Український павільйон дякувати за фільм. Ми сподіваємося на всебічну державну підтримку прокату: ми розраховуємо на широкий реліз, адже це не лише яскравий фільм до річниці подій на Майдані, а й захоплююча спортивна драма, що тримає глядача у напрузі з першої до останньої хвилини”, – наголосив Асадчий.

Довідка. “Тиждень критики” – одна з найавторитетніших конкурсних програм Каннського кінофестивалю. Саме з “Тижня критики” в 2014 році розпочався тріумф стрічки Мирослава Слабошпицького “Плем’я” – фільм отримав Гран-прі секції та високі оцінки критиків.