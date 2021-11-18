Про це повідомили на офіційному сайті кінофестивалю.

Драма Олега Сенцова “Носоріг” розповідає про хлопця, який потрапляє до кримінального світу. Там він починає свій кривавий шлях, що приведе його зовсім не туди, куди він очікував. Сюжет засновано на реальних подіях того часу. Творці фільму зазначають, що показують правдиві 90-ті, де жорстокість була нормою, але не вмирала і надія.

18 листопада стало відомо, що фільм здобув головну перемогу на міжнародному кінофестивалі у Швеції, а виконавець головної ролі Сергій Філімонов переміг у номінації “Найкраща чоловіча роль”.

“Ми з гордістю представляємо переможців Стокгольмського міжнародного кінофестивалю 2021. Цього року великим переможцем став фільм Олега Сенцова “Носоріг”, який отримав престижну нагороду “Бронзовий кінь” за найкращий фільм, а виконавець головної ролі Сергій Філімонов отримав нагороду за найкращу чоловічу роль”, – йдеться у повідомленні.

Робота над фільмом почалася у 2013 році, але була припинена після арешту Олега Сенцова в Криму у 2014 році. Фільмування завершилось у грудні 2020 року. Стрічка створювалась у співпраці України, Німеччини та Польщі.

Світова прем’єра драми відбулась 10 вересня на Венеційському кінофестивалі у програмі “Горизонти”. У фільмі також знялися Аліна Зєвакова, Марія Штофа, Ірина Мак, Олександр Рудинський, Євген Черніков та інші.