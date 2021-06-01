Про це повідомляє американське інтернет-видання HuffPost.
Спочатку експерти припускали, що картина заробить близько 40 млн доларів за вихідні, оскільки деякі кінотеатри ще закриті або працюють з обмеженнями.
Проте збори кінострічки майже перевершили очікування, а за весь час прокату “Тихе місце 2” зібрав по всьому світу 340 млн доларів.
Бюджет сиквела значно перевершує вартість першої частини – 61 млн доларів проти 17 млн.
За оцінками Variety, касові збори “Тихого місця-2” виростуть приблизно до 58 млн доларів після святкування Дня пам’яті в США.
- Раніше повідомлялося, що касові збори фільму “Форсаж-9” за тиждень в міжнародному прокаті склали 127 млн доларів.