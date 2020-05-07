Нацуправління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США надасть доступ до Міжнародної космічної станції для зйомок фільму Тома Круза.

Про це повідомив в Twitter директор NASA Джим Брайденстайн.

Як повідомлялося раніше, актор та режисер Том Круз спільно з компанією Ілона Маска SpaceX та NASA готується зняти фільм в космосі.

У NASA підтвердили свою участь у створенні першого фільму, знятого в космосі.

За словами Брайденстайна, для зйомок фільму агентство надасть Крузу доступ до міжнародної космічної станції.

“NASA в захваті від роботи з Томом Крузом над фільмом на космічній станції!”, — зазначив він.

Також директор NASA наголосив, що агентству необхідна підтримка медіа, щоб залучити інженерів і вчених до втілення своїх амбітних планів.