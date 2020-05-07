Про це повідомив в Twitter директор NASA Джим Брайденстайн.
Як повідомлялося раніше, актор та режисер Том Круз спільно з компанією Ілона Маска SpaceX та NASA готується зняти фільм в космосі.
У NASA підтвердили свою участь у створенні першого фільму, знятого в космосі.
За словами Брайденстайна, для зйомок фільму агентство надасть Крузу доступ до міжнародної космічної станції.
“NASA в захваті від роботи з Томом Крузом над фільмом на космічній станції!”, — зазначив він.
Також директор NASA наголосив, що агентству необхідна підтримка медіа, щоб залучити інженерів і вчених до втілення своїх амбітних планів.
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