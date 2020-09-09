Про це повідомляється на сайті академії.
Нові правила введені з метою боротьби з утисками расових, етнічних, сексуальних та інших меншин, а також жінок.
Тепер є чотири критерії, з яких щонайменше два повинні дотримуватися, щоб картина могла претендувати на звання кращого фільму року.
Так, мінімум один з акторів, які грають роль першого або другого плану, повинен бути представником расових або етнічних меншин. В іншому випадку, щонайменше 30% всієї іншої трупи повинні бути жінками, представниками расових, етнічних, сексуальних меншин або людьми з обмеженими можливостями.
Аналогічні вимоги діють відносно творчого і технічного персоналу, задіяного в створенні фільму. Нові правила поширюються також на маркетологів, фахівців зі зв’язків з громадськістю та кінопрокатників.
Останній критерій – обов’язкове залучення до роботи над картиною стажистів і практикантів з перерахованих вище груп.
“Ці стандарти розраховані на те, щоб на справедливій основі забезпечити різноманітність людей на екрані і поза ним з метою відобразити відмінності серед кіноглядачів”, – йдеться в заяві академії. Нові вимоги спрямовані на боротьбу з утисками представників зазначених груп людей, а також жінок.
Нові правила почнуть діяти для картин, які будуть висуватися на “Оскар” в 2024 році. При розробці критеріїв використовувалися в тому числі стандарти Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA).
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