Американська академія кіномистецтв ввела нові стандарти, яких повинні дотримуватися автори картин, що претендують на премію "Оскар" в номінації "Кращий фільм".

Про це повідомляється на сайті академії.

Нові правила введені з метою боротьби з утисками расових, етнічних, сексуальних та інших меншин, а також жінок.

Тепер є чотири критерії, з яких щонайменше два повинні дотримуватися, щоб картина могла претендувати на звання кращого фільму року.

Так, мінімум один з акторів, які грають роль першого або другого плану, повинен бути представником расових або етнічних меншин. В іншому випадку, щонайменше 30% всієї іншої трупи повинні бути жінками, представниками расових, етнічних, сексуальних меншин або людьми з обмеженими можливостями.

Аналогічні вимоги діють відносно творчого і технічного персоналу, задіяного в створенні фільму. Нові правила поширюються також на маркетологів, фахівців зі зв’язків з громадськістю та кінопрокатників.

Останній критерій – обов’язкове залучення до роботи над картиною стажистів і практикантів з перерахованих вище груп.

“Ці стандарти розраховані на те, щоб на справедливій основі забезпечити різноманітність людей на екрані і поза ним з метою відобразити відмінності серед кіноглядачів”, – йдеться в заяві академії. Нові вимоги спрямовані на боротьбу з утисками представників зазначених груп людей, а також жінок.

Нові правила почнуть діяти для картин, які будуть висуватися на “Оскар” в 2024 році. При розробці критеріїв використовувалися в тому числі стандарти Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA).