Про це пише Variety.

Так, “Смертельна битва”, прем’єра якої спочатку була призначена на 15 січня 2021 року, дебютує 16 квітня 2021 року.

On April 16, Mortal Kombat enters the arena. Coming to theaters and streaming exclusively on HBO Max. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/mjB8DRhyYM

— Mortal Kombat Movie (@MKMovie) December 14, 2020