Про це пише Variety.

Так, “Смертельна битва”, прем’єра якої спочатку була призначена на 15 січня 2021 року, дебютує 16 квітня 2021 року.

On April 16, Mortal Kombat enters the arena. Coming to theaters and streaming exclusively on HBO Max. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/mjB8DRhyYM — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) December 14, 2020

Ремейк анімаційного фільму “Том і Джеррі” перенесений на тиждень і дебютує 26 лютого 2021 року, а не 5 березня, як очікувалося раніше.

Крім того, в Warner Bros. вирішили прибрати з графіка фільм “Спогад” з Х’ю Джекманом, який повинен був вийти на екрани в квітні 2021 року – тепер дата його прем’єри невідома.

Прем’єра всіх трьох фільмів відбудеться на HBO Max в той же день, що і їх кінотеатральні прем’єри. В цілому 18 фільмів студії, в тому числі “Чудо-жінка 1984”, “Матриця 4”, “Дюна” і “В горах”, вийдуть на екрани день за днем протягом наступних 12 місяців.