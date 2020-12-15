Про це пише Variety.

Так, “Смертельна битва”, прем’єра якої спочатку була призначена на 15 січня 2021 року, дебютує 16 квітня 2021 року.

Ремейк анімаційного фільму “Том і Джеррі” перенесений на тиждень і дебютує 26 лютого 2021 року, а не 5 березня, як очікувалося раніше.

Крім того, в Warner Bros. вирішили прибрати з графіка фільм “Спогад” з Х’ю Джекманом, який повинен був вийти на екрани в квітні 2021 року – тепер дата його прем’єри невідома.

Прем’єра всіх трьох фільмів відбудеться на HBO Max в той же день, що і їх кінотеатральні прем’єри. В цілому 18 фільмів студії, в тому числі “Чудо-жінка 1984”, “Матриця 4”, “Дюна” і “В горах”, вийдуть на екрани день за днем протягом наступних 12 місяців.