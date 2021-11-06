Про це повідомило видання Variety.

Виконавиця головної ролі Летиції Райт травмувалася на фільмуванні з каскадерською установкою у Бостоні понад два місяці тому.

Тоді режисер Раян Куглер та інші учасники зосередились на фільмуванні в Атланті без участі Райт, яка залишилася відновлюватись в Лондоні. Очікувалось, що її травма не вплине на графік фільмування. Однак акторка так і не повернулася до виробництва картини.

Представники актриси підтвердили, що вона все ще відновлюється в Лондоні та повернеться на роботу на початку наступного року.

Так, фільмування сиквелу “Чорної Пантери” відклали до 2022 року. Сюжет фільму наразі не розкривають.

У виданні зазначили, що виробнича пауза не вплине на дату прем’єри – стрічка вийде у прокат 11 листопада, як і планувалося. Раніше реліз перенесли із 8 липня.