Про це повідомило видання Variety.
Виконавиця головної ролі Летиції Райт травмувалася на фільмуванні з каскадерською установкою у Бостоні понад два місяці тому.
Тоді режисер Раян Куглер та інші учасники зосередились на фільмуванні в Атланті без участі Райт, яка залишилася відновлюватись в Лондоні. Очікувалось, що її травма не вплине на графік фільмування. Однак акторка так і не повернулася до виробництва картини.
Представники актриси підтвердили, що вона все ще відновлюється в Лондоні та повернеться на роботу на початку наступного року.
Так, фільмування сиквелу “Чорної Пантери” відклали до 2022 року. Сюжет фільму наразі не розкривають.
У виданні зазначили, що виробнича пауза не вплине на дату прем’єри – стрічка вийде у прокат 11 листопада, як і планувалося. Раніше реліз перенесли із 8 липня.
- Нагадаємо, раніше студії Disney і Marvel перенесли вихід кількох своїх фільмів, зокрема “Доктора Стренджа” і п’ятої частини “Індіани Джонса”.
- У компанії Walt Disney Co. запевнили, що всі фільми студії, заплановані на 2021 рік, вийдуть ексклюзивно в кінотеатрах.