#Букви розповідають, де і коли дивитися пряму трансляцію фіналу “Євробачення”.

Коли: 22 травня о 22:00 за київським часом.

Де: арена Ahoy, Роттердам (Нідерланди).

Де дивитися пряму трансляцію “Євробачення-2021”?

Цьогоріч “Євробачення” традиційно транслюватимуть два українських телеканали – UA: Перший і СТБ.

Крім того, глядачі зможуть слідкувати за фіналом “Євробачення” на сайті конкурсу та на Facebook-сторінці “Євробачення”.

Трансляція розпочнеться о 22:00.

Фіналістами стали учасники від 26 країн за підсумками двох півфіналів.

Фіналістами за підсумками першого півфіналу стали:

  • Україна (Go_A – SHUM);
  • Норвегія: (TIX – Fallen Angel);
  • Ізраїль (Eden Alene – Set Me Free);
  • Росія (Manizha – Russian Woman);
  • Азербайджан (Efendi – Mata Hari);
  • Мальта (Destiny – Je Me Casse);
  • Литва (The Roop – Discoteque);
  • Кіпр (Elena Tsagrinou – El Diablo);
  • Швеція (Tusse – Voices);
  • Бельгія (Hooverphonic – The Wrong Place).

Переможцями другого півфіналу стали:

  • Албанія (Anxhela Peristeri – Karma);
  • Сербія (Hurricane – Loco Loco);
  • Болгарія (VICTORIA – Growing Up Is Getting Old);
  • Молдова (Natalia Gordienko – SUGAR);
  • Португалія (The Black Mamba – Love Is On My Side);
  • Ісландія (Daði og Gagnamagnið – 10 Years);
  • Сан-Маріно (Senhit – Adrenalina);
  • Швейцарія (Gjon’s Tears – Tout l’Univers);
  • Греція (Stefania – Last Dance);
  • Фінляндія (Blind Channel – Dark Side).

Крім того, автоматично у фіналі опинилися Нідерланди, оскільки країна перемогла попереднього разу. Також фіналістами стали учасники від країн-засновників конкурсу – ІталіїНімеччиниВеликої БританіїІспанії та Франції.

  • Україну представлятиме гурт Go_A. #Букви розповідали, який виступ Україна підготувала для “Євробачення-2021”. Детальніше про це – у матеріалі.