#Букви розповідають, де і коли дивитися пряму трансляцію фіналу “Євробачення”.

Коли: 22 травня о 22:00 за київським часом.

Де: арена Ahoy, Роттердам (Нідерланди).

Де дивитися пряму трансляцію “Євробачення-2021”?

Цьогоріч “Євробачення” традиційно транслюватимуть два українських телеканали – UA: Перший і СТБ.

Крім того, глядачі зможуть слідкувати за фіналом “Євробачення” на сайті конкурсу та на Facebook-сторінці “Євробачення”.

Трансляція розпочнеться о 22:00.

Фіналістами стали учасники від 26 країн за підсумками двох півфіналів.

Фіналістами за підсумками першого півфіналу стали:

Україна (Go_A – SHUM);

(Go_A – SHUM); Норвегія : (TIX – Fallen Angel);

: (TIX – Fallen Angel); Ізраїль (Eden Alene – Set Me Free);

(Eden Alene – Set Me Free); Росія (Manizha – Russian Woman);

(Manizha – Russian Woman); Азербайджан (Efendi – Mata Hari);

(Efendi – Mata Hari); Мальта (Destiny – Je Me Casse);

(Destiny – Je Me Casse); Литва (The Roop – Discoteque);

(The Roop – Discoteque); Кіпр (Elena Tsagrinou – El Diablo);

(Elena Tsagrinou – El Diablo); Швеція (Tusse – Voices);

(Tusse – Voices); Бельгія (Hooverphonic – The Wrong Place).

Переможцями другого півфіналу стали:

Албанія (Anxhela Peristeri – Karma);

(Anxhela Peristeri – Karma); Сербія (Hurricane – Loco Loco);

(Hurricane – Loco Loco); Болгарія (VICTORIA – Growing Up Is Getting Old);

(VICTORIA – Growing Up Is Getting Old); Молдова (Natalia Gordienko – SUGAR);

(Natalia Gordienko – SUGAR); Португалія (The Black Mamba – Love Is On My Side);

(The Black Mamba – Love Is On My Side); Ісландія (Daði og Gagnamagnið – 10 Years);

(Daði og Gagnamagnið – 10 Years); Сан-Маріно (Senhit – Adrenalina);

(Senhit – Adrenalina); Швейцарія (Gjon’s Tears – Tout l’Univers);

(Gjon’s Tears – Tout l’Univers); Греція (Stefania – Last Dance);

(Stefania – Last Dance); Фінляндія (Blind Channel – Dark Side).

Крім того, автоматично у фіналі опинилися Нідерланди, оскільки країна перемогла попереднього разу. Також фіналістами стали учасники від країн-засновників конкурсу – Італії, Німеччини, Великої Британії, Іспанії та Франції.