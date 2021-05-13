Один із п’яти фіналістів шоу “Американський ідол” Калеб Кеннеді заявив, що покидає шоу після публікації провокативного відео з його участю.

Про це повідомляє американське видання TMZ.

Зазначається, що у мережі з’явилося відео, на якому кантрі-співак Кеннеді позує поруч із людиною у кланоподібному капюшоні. Цей атрибут використовують члени так званого KKK (Ku Klux Klan) – ультраправої расистської організації, яка відстоює ідеї білого націоналізму.

Калеб заявив, що це відео було знято кілька років тому. Він не усвідомлював, які наслідки матиме для нього цей підлітковий ролик.

Співак попросив пробачення у прихильників за те, що розчарував їх. Кеннеді зазначив, що йому знадобиться чимало часу для того, щоб відновити свою репутацію.

“Мені дуже шкода! Я молюся, щоб одного разу я зміг повернути вашу довіру до того, хто я є, і отримати вашу повагу”, – зазначив співак.