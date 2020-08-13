Про це пише Variety.

Захід “Вознесіння Девіда Блейна” відбудеться 31 серпня і транслюватиметься на YouTube-каналі ілюзіоніста. Фокусник буде ширятиме на повітряних кулях, як у мультфільмі “Вгору”.

“Цей трюк готувався 10 років. Перетворімо занепокоєння на диво і підіймімо магію на новий рівень”, – зазначив Блейн.

 