Про це пише Variety.

Захід “Вознесіння Девіда Блейна” відбудеться 31 серпня і транслюватиметься на YouTube-каналі ілюзіоніста. Фокусник буде ширятиме на повітряних кулях, як у мультфільмі “Вгору”.

“Цей трюк готувався 10 років. Перетворімо занепокоєння на диво і підіймімо магію на новий рівень”, – зазначив Блейн.

This stunt has been 10 years in the making.

Let’s turn worry into wonder and take magic to new heights. #DavidBlaineAscension, August 31st only on @YouTube Join me on the ascent: https://t.co/bVy2WU5kvM #youtubeoriginals pic.twitter.com/eke9hZ8zOq

— David Blaine (@davidblaine) August 12, 2020