Гурт Foo Fighters випустив кліп на пісню Shame Shame. Це перший сингл нового альбому Medicine At Midnight.

Про це повідомляє Rolling Stone.

Лідер групи Дейв Грол розповів, що на кліп його надихнув тривожний сон, який він бачив, коли був ще підлітком.

Foo Fighters також анонсували спеціальний прямий ефір, який буде транслюватися в Голлівуді 14 листопада в 20:00.

Квитки на шоу вже надійшли в продаж за ціною 15 доларів, воно буде доступне для перегляду протягом 48 годин з початку концерту. Частину прибутку від заходу передадуть до фонду Sweet Relief Musician’s Fund.

Реліз альбому Medicine At Midnight запланований на 5 лютого 2021 року.