Добірку опубліковано на сайті видання.

У музичній індустрії добірки музичних творів заносяться до музичного каталогу. Власник має авторські права на закаталогізовані композиції.

Forbes опитало фахівців галузі, аби з’ясувати, які каталоги є найдорожчими у світі. У випадках, де авторів декілька, врахували вартість тільки тих пісень, що вони зробити разом.

Таким чином було визначено п’ять найцінніших каталогів музичних видань.

Джон Леннон і Пол Маккартні — 500 мільйонів доларів

Тринадцять студійних альбомів The Beatles, випущених між 1963 і 1970 роками, залишаються золотим стандартом рок-н-ролу. Переважна більшість з них були написані Джоном Ленноном (помер у 1980) і Полом Маккартні.

Спочатку кожен з них володів міноритарною часткою компанії-видавця, що управляє їхніми правами, але компанія була продана у 1969 році. В підсумку музиканти продали акції, що залишилися. У 2017 році Маккартні подав до суду на Sony/ATV (нині Sony Music Publishing) щодо контролю над каталогом.

Майкл Джексон — 375 мільйонів доларів

Майкл Джексон (помер у 2009) об’єднав авторські права на деякі хіти (“Billie Jean”, “Beat It”, “The Way You Make Me Feel”) в музичній компанії Mijac Music. Якийсь час Mijac володів всім каталогом пісень для ATV, в якій зберігалися роботи Леннона і Маккартні.

Sony купила 50% акцій ATV і викупила частку у Mijac у 2018 році. Mijac як і раніше володіє піснями Арети Франклін і Елвіса Преслі, але пісні короля попмузики як і раніше приносять найбільший дохід — майже 20 мільйонів доларів на рік.

Річард Роджерс і Оскар Хаммерштейн II — 350 мільйонів доларів

Збірки Роджерса і Хаммерштейна надзвичайно цінні навіть за шість десятиліть після їхнього останнього бродвейського хіта.

У 2019 їхній каталог приніс 40 мільйонів доларів доходу завдяки більш ніж 1,2 тисячі постановок їхніх мюзиклів. Власник каталогу — компанія Concord — вижимає зі старих творів все до останньої краплі. Зокрема, ліцензуючи мюзикл “Оклахома!” для адаптації на Skydance TV.

Боб Ділан — 325 мільйонів доларів

Читайте також: Боб Ділан продав авторські права на всі свої пісні компанії Universal

Сума угоди Ділана з Universal Music щодо продажу його каталогу пісень, як повідомлялося, понад 300 млн доларів. Forbes оцінює каталог у 325 мільйонів доларів.

Легенда фолкроку завжди писав самотужки і зберігав недоторканими права на свою колекцію з більш ніж 600 пісень.

Пол Саймон — 250 мільйонів доларів

Читайте також: Пол Саймон продав увесь свій каталог пісень компанії Sony

Саймон в березні цього року продав свій каталог Sony Music Publishing приблизно за 250 мільйонів доларів.

Крім сольного проєкту, альбоми написані в рамках якого досі очолюють чарти, Саймон також був єдиним автором пісень для дуету Simon & Garfunkel.

Його пісні також були використані як саундтреки для фільмів та в рекламних роликах Volkswagon і Coldwell Banker.