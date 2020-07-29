Про це повідомляється на сайті Forbes.

Найдорожчими брендами залишаються Apple ($ 241,2 млрд), Google ($ 207,5 млрд) и Microsoft ($ 162,9 млрд).

За ними в списку йдуть Amazon ($ 135,4 млрд), Facebook ($ 70,3 млрд), Coca-Cola ($ 64,4 млрд), Disney ($ 61,3 млрд), Samsung ($ 50,4 млрд), Louis Vuitton ( $ 47,2 млрд) і McDonald’s ($ 46,1 млрд).

У порівнянні з 2019 роком, з першої десятки тільки Facebook і Samsung втратили 21% і 5% вартості, решта бренди подорожчали. Список найдорожчих брендів очолили провідні IT-компанії. За ними – фінансові послуги, автопромисловість і роздрібна торгівля.