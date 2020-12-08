Про це повідомляється на сайті видання.

До 17-го щорічного списку потрапили жінки родом з 30 країн. Вони представляють 4 різних покоління. Серед них 10 лідерок держав, 38 керівниць компаній і 5 артисток.

“Вони розрізняються за віком, національністю і посадовими обов’язками, але єдині в тому, як вони використовували свої платформи для розв’язання унікальних проблем 2020 року”, — пише редакторка Forbes та ForbesWomen Меггі Макграт.

5 найвпливовіших жінок за версією Forbes

Ангела Меркель

Рейтинг від Forbes вже вдесяте очолила канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

У 2005 році Меркель стала першою жінкою-канцлером Німеччини та досі обіймає цю посаду (претендувати на новий термін на посаді канцлера у 2021 році, згідно з заявами, не планує).

Меркель, як зазначає Forbes, залишається фактичним лідером Європи, очолюючи країну з найбільшою економікою в регіоні.

Опитування, проведене в жовтні 2020 року, показало, що 75% дорослих у 14 європейських країнах довіряють Меркель більше, ніж будь-якому іншому лідеру у регіоні.

Крістін Лагард

Крістін Лагард посідає друге місце рейтингу другий рік поспіль.

У 2019 році Лагард стала першою жінкою, яка очолила Європейський центральний банк.

З 2011 року до середини 2019 року Лагард керувала Міжнародним валютним фондом, який працює над забезпеченням стабільності світової валютної системи. Вона була першою жінкою, яка обіймала цю посаду.

Камала Гарріс

Цьогоріч новообрана віцепрезидентка США дебютувала в рейтингу видання.

7 листопада Гарріс стала першою жінкою в американській історії, обраною віцепрезиденткою.

У 2016 році Гарріс стала першою жінкою індіано-американського походження, обраною до Сенату Сполучених Штатів.

У 2010 році Гарріс стала першою афроамериканкою та першою жінкою, яка працювала генеральним прокурором Каліфорнії.

Урсула фон дер Ляєн

У 2019 році Урсула фон дер Ляєн була призначена президенткою Європейської Комісії, виконавчої влади Європейського Союзу. Вона — перша жінка, яка виконує цю роль.

З 2005 року по 2019 рік фон дер Ляєн працювала в кабінеті Ангели Меркель. Це рекордний термін на посаді члена кабінету.

Останні шість років вона була міністеркою оборони Німеччини.

Мелінда Гейтс

У 2020 році Гейтс зберегла свою позицію наймогутнішої жінки у філантропії.

Мелінда — співголова Фонду Білла та Мелінди Гейтс, заснованого у 2000 році. Це найбільший у світі приватний благодійний фонд із фондом довіри у розмірі 40 мільярдів доларів.

В рамках місії фонду допомогти всім людям вести здоровий, продуктивний спосіб життя, вона присвятила значну частину своєї праці правам жінок та дівчат.

Гейтс заснувала інвестиційну компанію Pivotal Ventures, мета якої — скоротити дефіцит фінансування проєктів, створених жінками.