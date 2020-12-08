Про це повідомляється на сайті видання.

До 17-го щорічного списку потрапили жінки родом з 30 країн. Вони представляють 4 різних покоління. Серед них 10 лідерок держав, 38 керівниць компаній і 5 артисток.

“Вони розрізняються за віком, національністю і посадовими обов’язками, але  єдині в тому, як вони використовували свої платформи для розв’язання унікальних проблем 2020 року”, — пише редакторка Forbes та ForbesWomen Меггі Макграт.

5 найвпливовіших жінок за версією Forbes

Ангела Меркель 

Ангела_Меркель

Рейтинг від Forbes вже вдесяте очолила канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

  • У 2005 році Меркель стала першою жінкою-канцлером Німеччини та досі обіймає цю посаду (претендувати на новий термін на посаді канцлера у 2021 році, згідно з заявами, не планує).
  • Меркель, як зазначає Forbes, залишається фактичним лідером Європи, очолюючи країну з найбільшою економікою в регіоні.
  • Опитування, проведене в жовтні 2020 року, показало, що 75% дорослих у 14 європейських країнах довіряють Меркель більше, ніж будь-якому іншому лідеру у регіоні.

Крістін Лагард 

Крістін Лагард посідає друге місце  рейтингу другий рік поспіль.

  • У 2019 році Лагард стала першою жінкою, яка очолила Європейський центральний банк.
  • З 2011 року до середини 2019 року Лагард керувала Міжнародним валютним фондом, який працює над забезпеченням стабільності світової валютної системи. Вона була першою жінкою, яка обіймала цю посаду.

Камала Гарріс 

Камала_Гарріс

Цьогоріч новообрана віцепрезидентка США дебютувала в рейтингу видання.

  • 7 листопада Гарріс стала першою жінкою в американській історії, обраною віцепрезиденткою.
  • У 2016 році Гарріс стала першою жінкою індіано-американського походження, обраною до Сенату Сполучених Штатів.
  • У 2010 році Гарріс стала першою афроамериканкою та першою жінкою, яка працювала генеральним прокурором Каліфорнії.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула_дер_Ляєн

  • У 2019 році Урсула фон дер Ляєн була призначена президенткою Європейської Комісії, виконавчої влади Європейського Союзу. Вона — перша жінка, яка виконує цю роль.
  • З 2005 року по 2019 рік фон дер Ляєн працювала  в  кабінеті Ангели Меркель. Це рекордний термін на посаді члена кабінету.
  • Останні шість років вона була міністеркою оборони Німеччини.

Мелінда Гейтс 

Мелінда_Гейтс

У 2020 році Гейтс зберегла свою позицію наймогутнішої жінки у філантропії.

  • Мелінда — співголова Фонду Білла та Мелінди Гейтс, заснованого у 2000 році. Це найбільший у світі приватний благодійний фонд із фондом довіри у розмірі 40 мільярдів доларів.
  • В рамках місії фонду допомогти всім людям вести здоровий, продуктивний спосіб життя, вона присвятила значну частину своєї праці правам жінок та дівчат.
  • Гейтс заснувала інвестиційну компанію Pivotal Ventures, мета якої — скоротити дефіцит фінансування проєктів, створених жінками.

 