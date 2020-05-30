Американський журнал Forbes, який в березні минулого року оголосив зірку реаліті-шоу Кайлі Дженнер наймолодшим мільярдером в світі, що досяг успіху самостійно, переглянув свою оцінку, знизивши її розмір з мільярда доларів до 900 мільйонів.

Про це свідчить інформація на сайті видання.

Журнал зробив такі висновки, отримавши доступ до фінансових даних, які опублікувала компанія Coty Inc, яка купила в листопаді минулого року купила у Кайлі Дженнер контрольний пакет акцій Kylie Cosmetics за 600 млн доларів.

Зазначається, що “бізнес ніколи не був таким великим і Дженнер брехала про це щороку, починаючи з 2016 року, включаючи податкові декларації з неправдивими цифрами, щоб допомогти Forbes підрахувати її дохід і чистий капітал”.

Тепер журнал оцінює її стан приблизно в 900 млн доларів. З них 340 мільйонів доларів Кайлі отримала від угоди з Coty (без урахування податків), а решта суми – це вартість частки Дженнер в Kylie Cosmetics, яка, становить не 49 %, як стверджувалося раніше, а 44,1 %.