Про це повідомляється на сайті Ford.

В опитуванні, проведеному на замовлення Ford, кожен п’ятий водій сказав, що запах бензину – це те, за чим вони найбільше сумують при переході на електромобілі.

При цьому майже 70% стверджують, що у певній мірі їм буде не вистачати запаху бензину. Бензин також вважається більш популярним ароматом, ніж вино і сир, і майже ідентичний запаху нових книг.

Аромат Mach-Eau був створений відомою парфумерною консалтинговою компанією Olfiction. Він включає в себе бензальдегід, який має запах мигдалю, яким пахнуть салони автомобілів, і пара-крезол, який грає ключову роль у створенні запаху шин. Також до аромату додали такі інгредієнти, як синій імбир, лаванда, герань і сандал.

Зазначається, що аромат не можна купити. Його отримуватимуть тільки власники електричних Mustang. Але невідомо, чи буде він йти в комплекті з машиною або його потрібно буде докуповувати окремо.