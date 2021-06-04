Про це повідомляють #Букви.
У п’ятницю, 4 червня, акаунт Jordan в Instagram присвятив допис школярам, оскільки в багатьох з них сьогодні випускні.
В добірку потрапило і фото Таїсії Івахнюк, яка напередодні випустилася з Одеської гімназії № 5.
Дівчина прийшла на свій випускний в білих Nike Air Jordan 1.
А увагу сторінки Jordan, ймовірно, вдалося привернути завдяки англомовному тегу #prom2021 під фото.
Сама Таїсія каже, що на репост від відомого бренду з 21 млн підписників в соцмережі не очікувала:
І хоча в першу годину після публікації раптова реклама не мала значного впливу на її кількість підписників, подарунок на закінчення школи їй все ж сподобався.
- Кросівки Air Jordan 1 від Nike вважаються одними з найпопулярніших у світі. Однак цієї колекції, яка стала брендом, могло б і не бути. #Букви розповідали про історію народження легенди.