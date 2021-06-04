Дівчина з Одеси засвітилася на офіційній сторінці іменного бренду, розробленого Nike для легендарного баскетболіста Майкла Джордана, просто опублікувавши фото з випускного.

Про це повідомляють #Букви.

У п’ятницю, 4 червня, акаунт Jordan в Instagram присвятив допис школярам, оскільки в багатьох з них сьогодні випускні.

В добірку потрапило і фото Таїсії Івахнюк, яка напередодні випустилася з Одеської гімназії № 5.

Дівчина прийшла на свій випускний в білих Nike Air Jordan 1.

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А увагу сторінки Jordan, ймовірно, вдалося привернути завдяки англомовному тегу #prom2021 під фото.

Сама Таїсія каже, що на репост від відомого бренду з 21 млн підписників в соцмережі не очікувала:

І хоча в першу годину після публікації раптова реклама не мала значного впливу на її кількість підписників, подарунок на закінчення школи їй все ж сподобався.