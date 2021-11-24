Китайська модна фотографка Чен Мана вибачилася за світлину, яку вона зняла для французького бренду Dior.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Йдеться про фотографію, на якій Чен Мана зняла жінку, яка, за словами деяких китайських користувачів соцмереж, “увічнила західні стереотипи про азіатських людей”.

“Я звинувачую себе у своїй незрілості та невігластві [у своїх минулих роботах]”, – написала 41-річна Чен на соціальній платформі Weibo.

У Dior повідомили, що фотографію, яку нещодавно було представлено на виставці в Шанхаї, вони видалили.

“Dior, як завжди, поважає почуття китайців… Якщо виникають будь-які помилки, [Dior] має бути відкритим для отримання відгуків та своєчасної реакції”, – написав модний будинок у своєму акаунті на Weibo у середу ввечері. Ця фотографія, як повідомляється, була витвором мистецтва, а не комерційною рекламою.

Фотографія вперше була виставлена ​​на огляд 12 листопада, але відразу ж викликала негативну реакцію з боку деяких користувачів мережі, а потім і місцевих ЗМІ.

У редакційній статті Beijing Daily модель на фото Dior була описана як “похмура особа”, що має “похмуре обличчя” і “очевидні”.

“Фотограф підігрує брендам або естетичним смакам західного світу. Протягом багатьох років азіатські жінки завжди виглядали з маленькими очима і ластовинням із західної точки зору, але китайський спосіб цінувати мистецтво і красу не може бути спотворений цим”, – йдеться у редакційній статті.

Тим часом у коментарі China Women’s News йдеться, що зображення моделі з “опухлими століттями” змушувало людей відчувати дискомфорт.

Раніше #Букви розповідали, як соцмережі відреагували на “китайський бойкот” Versace та згадали інші скандали та причини, через які модні будинки забанили у КНР.