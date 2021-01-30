Про це повідомляє видання Artnet.

Зазначається, що він використовував 100-мегапіксельний датчик зображення, адаптований до об’єктива мікроскопа. При цьому мінімальна витримка фотокамери – 500 мікросекунд.

Чоловік намагався якомога детальніше сфотографувати кожну сніжинку. Для того, щоб вони не танули, довелося додати у пристрій систему охолодження.

Фото зроблені на Алясці та у північній частині Канади при температурі -20℃.

“Сніжинки – прекрасний приклад прихованої краси. Вода, неймовірно знайома всім нам річ, виявляється абсолютно незнайомою, коли ви бачите її в іншому ракурсі. Складна краса сніжинок обумовлена їх кристалічною структурою, яка є прямим відображенням мікроскопічних аспектів молекули води”, – прокоментував Мірволд.

Схоже, Натан Мірволд зробив найбільший прорив у фотографуванні сніжинок. У 1885 році детальні фотографії цих тендітних кристалів зробив фермер з Вермонта Вілсон А. Бентлі. Тоді він приєднав камеру до свого мікроскопу і зробив першу у світі фотографію сніжинки.