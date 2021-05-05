Американська співачка Біллі Айліш встановила новий рекорд за кількістю лайків у Instagram завдяки зйомці у білизні для британського Vogue.

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На знімках співачка вперше в кар’єрі була не в одязі оверсайз, а у відвертому образі – спідній білизні, корсеті й панчохах.

Фотографії Айлиш побили рекорд Instagram – за перші шість хвилин після публікації в акаунті співачки фото набрали близько шести мільйонів лайків. Зараз деякі публікації зібрали понад 20 мільйонів вподобань.

“Мені подобаються ці знімки, і мені сподобалося брати участь в цій фотосесії. Робіть все, що хочете і коли хочете. До біса всіх інших”, – підписала співачка пост, де вона позує в наряді від Mugler.