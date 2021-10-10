Французький модельєр, художній керівник модного дому Balmain Олів'є Рустам розповів про те, що в його будинку вибухнув камін, через що він сильно постраждав.

Про це він повідомив у своєму Instagram-акаунті.

“Рівно рік тому в моєму будинку вибухнув камін. Я прокинувся наступного ранку в паризькому госпіталі Сент-Луїс. Талановитий персонал цієї знаменитої лікарні, яка в той час займалася неймовірною кількістю випадків COVID-19, виявив дивовижну турботу про мене. Я не знаю, як їм віддячити”, – зазначив Рустам.

Він додав, що його невпевненість і “одержимість досконалістю” в моді не дозволяли йому розповісти про інцидент раніше.

Поки його опіки гоїлися, він продовжував працювати над новими колекціями Balmain, приховуючи наслідки нещасного випадку за масками, водолазками з рукавами й масивними прикрасами.

“Я дійсно усвідомив, що сила соціальних мереж в тому, щоб показувати тільки те, що ви хочете показати! Щось на зразок того, що дозволяє нам створити свій власний особливий образ, уникає того, що ми не хочемо бачити або показувати […] Тепер, через рік – я одужав, я щасливий і здоровий. Я розумію, наскільки я по-справжньому щасливий, і я дякую Богові кожен день у своєму житті”, – резюмував дизайнер.