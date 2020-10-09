Про це він написав у Facebook.
“Друзі, на жаль я захворів на COVID-19. Відчуваю себе, як при сильній застуді. Не хвилюйтеся будь ласка і бережіть себе”, – написав музикант.
Також він закликав тих, хто хотів би допомогти – зробити це для сиріт з Донбасу.
- Нагадаємо, 24 серпня на Софійській площі в Києві відбувся масштабний концерт “Пісенна історія сучасної України”, під час якого популярні українські виконавці (Оля Полякова, Верка Сердючка, “Время и Стекло” та інші) переспівували хіти різних років. Деякі пісні були російською мовою.
- Після концерту одразу декілька виконавців повідомили, що не давали дозволу на виконання своїх пісень. Серед них співаки Олександр Положинський, Юрко Юрченко та представники гуртів “Бумбокс” та “Океан Ельзи”.
- Згодом в Офісі Президента пояснили, чому використовували пісні українських виконавців на концерті в честь Дня Незалежності без їх дозволу.