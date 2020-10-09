Лідер групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк повідомив про те, що захворів на коронавірус COVID-19.

Про це він написав у Facebook.

“Друзі, на жаль я захворів на COVID-19. Відчуваю себе, як при сильній застуді. Не хвилюйтеся будь ласка і бережіть себе”, – написав музикант.

Також він закликав тих, хто хотів би допомогти – зробити це для сиріт з Донбасу.