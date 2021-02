Про це повідомляє NME.

Нергал був оштрафований польським судом на суму понад 3000 фунтів стерлінгів (більше 160 тис. грн) за фото, на якому він ногою наступає на зображення Діви Марії. Цей знімок він опублікував в Facebook ще в 2019 році.

Але він оскаржив обвинувальний вирок, і тепер очікується, що справу розглядатиме суд. У разі визнання винним фронтмену Behemoth загрожує до двох років в’язниці.

Нергал раніше вже поставав перед судом за звинуваченням у богохульстві за розрив Біблії на сцені в 2010 році, але в підсумку виграв цю справу.

Зараз же Дарський запустив фонд правового захисту, щоб допомогти іншим польським артистам, обвинуваченим в богохульстві. Таким чином, він сподівається протистояти одному з найсуворіших щодо висловлювань про релігію законодавств у світі.

“Більше десяти років я піддавався переслідуванням і цькування з боку польської правової системи. Час капітуляції пройшов”, – заявив артист.

For over a decade I have been persecuted and prosecuted at the hands of the Polish legal system. The time for capitulation is over and I ask you to join me in the ‘Ordo Blasfemia’!

Donate and find out more here: https://t.co/iikW2qAVzY pic.twitter.com/fUR5uhMSXO

— Behemoth (@BehemothBand) February 24, 2021