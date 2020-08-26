Як повідомляє Marca, Мессі повідомив про це керівництву клубу по факсу.

Інсайдер повідомив про те, що у Мессі завжди залишається право на те, щоб розірвати контракт в односторонньому порядку. Але в “Барселоні” поспішили запропонувати футболістові інше вирішення питання.

За даними видання, футболіст повідомив, що не братиме участі в тренуваннях команди в ці вихідні і не буде проходити тестування на коронавірус. Його рішення остаточне.

За повідомленням Diario Sport, в “Барселоні” підтвердили, що отримали факс від Мессі, але вважають, що у футболіста немає юридично обґрунтованих аргументів для розірвання контракту.

Згідно з умовами контракту Мессі, футболіст міг піти з клубу, але для цього повинен був повідомити про це керівництво до 30 травня.

Контракт гравця з клубом діє до літа 2021 року.

Тепер же керівництво Барселони розглядає варіант розставання з Мессі. Як повідомляє видання AS, Мессі можуть відпустити за рекордну суму в історії футболу – понад 222 мільйона євро.

Інсайдер розповів про те, що як у клубу, так і у футболіста є аргументи на користь дострокового виходу. Але в клубі запропонували Мессі – або протриматися ще рік і закінчити кар’єру в “Барселоні”, або піти в інший клуб, але лише за умови покупки футболіста за рекордну суму в історії.